Võrkpalli otsepilt: Tartu astub esimeses välismängus vastamisi Tallinna Selveriga

Bigbank Tartu hooaeg saab nädalavahetusel jätku kahe võõrsil mänguga. Laupäeva õhtul kell 19.00 kohtutakse Audentese spordihallis läinud hooaja Eesti meistri Selver Tallinnaga ja pühapäeval kell 17.00 kahe hooaja vahel oluliselt täienenud Järvamaa Võrkpalliklubiga. Mõlemast kohtumisest teeb otseülekande Postimees.

«Selveri võistkonnas on toimunud palju muutusi, kuid endiselt jagub sellel võistkonnal mitmeid hea kvaliteediga mängijaid. Kindlasti tuleb silma peal hoida ühel liidril Oliver Oraval, kes on võimeline mängude saatusi otsustama. Nagu näitas viimane mäng Rakvere vastu, siis tegemist on võistkonnaga, kes võitleb lõpuni ja kellel on mängumehi võtta ka pingilt. Austame vastast, kuid meid rahuldab vaid võit,» sõnas peatreener Oliver Lüütsepp.

Lüütsepa sõnul tuleb sama öelda ka Järvamaa võistkonna kohta, kes tema hinnangul hooaja esimeses mängus ei suutnud veel oma potentsiaali realiseerida: «Vastasseisu Järvamaaga ootan suure huviga, kuna järgmisel nädalal mängime nende vastu ka Karikavõistluse esimese ringi mänge.»

Tallinna Selver on alustanud hooaega kahe võiduga, ent Pärnu omaaegse põhimehe, nüüd Selverit juhendava Austris Štalsi hinnangul vajab meeskond veel üksteisega harjumist. «Mängijad väljakul ja mina väljaku ääres – me oleme üsna sarnases olukorras. Nii nemad kui mina oleme alles noored ja kogenematud oma praeguses rollis. Tean, et mul on palju arenguruumi veel selles osas, mida meestele mängu ajal öelda või midagi rasketel hetkedel mängus muuta,» arvas Štals.