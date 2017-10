Postimehe galerii ja video: Eesti vehklejad saavad võistlustingimustes treenida

«Vana saal on võrreldes uuega öö ja päev,» sõnas Eesti epeevehklemise peatreener Kaido Kaaberma. «Esiteks on standardpikkusega rajad, vanasti olid lühemad rajad võrreldes võistlustega. Teiseks: metallpõrandad on maas. Kui vastane torkab põrandasse, siis aparaat ei fikseeri, ehk saab võistlustingimustes trenni teha,» rääkis Kaaberma.

