Kanepi alustab uut hooaega häid mälestusi meelde toovas Brisbane'is

WTA tabelis alles 349. kohal olev austraallanna sai korraldajatelt vabapääsme. Teises ringis võib Kanepi vastamisi minna ameeriklanna Kayla Day või austraallanna Sara Tomiciga. Põhitabelisse pääseb kolme võiduga. 2012. aastal Brisbane'i turniiri võitnud Kanepi ja Birrelli kohtumine toimub homme Eesti aja järgi kella 19.30 paiku.

Brisbane'i turniiril osaleb ka Anett Kontaveit, kellel on maailma 34. reketina pääs põhitabelisse tagatud. Tegu on kõrgetasemelise turniiriga, sest maailma esikümnest on kohal viis naist eesotsas teisel tabelireal oleva Garbine Muguruzaga.