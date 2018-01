Kuidas pehmendada kaotust?

Aja jooksul kujundavad kõik edukad panustajad välja oma ellujäämisstrateegia. Võitude lainel on lihtne edasi kihutada. Kuid ainult need, kes saavada jagu kaotuste seeriast, on ka kaugemas tulevikus plussis.

Jää kindlaks oma süsteemile. Kui asjad hakkavad viltu vedama, püüab nii mõnigi panustaja muuta seda, kuidas ta mänge hindab ja võiduvõimalusi leiab. See on viga.

Kui sul on järeleproovitud mängude hindamise süsteem, siis pole põhjust seda muuta. Kui see on varem edu toonud, töötab see ka tulevikus. Oluline on ainult kaoutste seeria lõpp ära oodata.

Mida tasub muuta, on panuste suurus. Kasutades mõnda raha haldamise süsteemi, muutuvad panused mõõnaperioodil iseenesest väiksemaks, ja võimalikud kaotused koos sellega. Hea süsteem aitab sul ridamisi tulevad kaotused üle elada ja tasakaalu säilitada. Viimast vajad sa heade panuste tegemiseks kõige rohkem.

Soovi korral võid vähendada panuste suurust veelgi. Isegi tavalisest poole väiksemate panuste tegemine on igati normaalne.

Ära vähenda mängude arvu, millele panustad. Jää oma mängule kindlaks, sest sa ju tead, et toimivad süsteemid viivad sind ühel hetkel taas võidule. Kui sa soovid midagi kärpida, siis tee seda panustatavate summadega.

Arvesta sellega, et kaotuste keskel on raskem häid otsuseid teha. Sageli juhtub, et asudes panuste arvu vähendama, on jäetakse võitjad kõrvale ning teihakse panused kaotajate peale.

Ära karda võtta vaba päeva. Nii mõnigi panustaja arvab, et ta peab iga päev mängus sees olema. Samas, teinekord tasub aeg maha võtta, natuke möllust eemal olla ja ajule puhkust anda.

Ükskõik mis ka ei juhtuks, võid kindel olla, et õnn pöördub! Kui kaotusi sajab nagu rahet, keskendu oma mõtetes sellele, et sa pole üksi. Mõõnad kimbutavad ka kogenud panustajaid. Ja kui nende vorm taastus mõne aja pärast, läheb ka sinul peagi paremini!

Vaata Optibeti veebilehelt, millised live-panuseid saad juba täna või homme teha.

Loe ka teisi Optibeti Spordiennustuse Kooli artikleid siit.