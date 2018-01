Coutinho: minu unistus läks täide

25-aastast brasiillast tutvustatakse ametlikult meeskonna fännidele Camp Noul homme. Twitterisse on Barcelona uus mängumees aga oma tervituse juba edastanud. «Tere, Barcelona fännid! Olen juba siin ning täitsin enda unistuse. Loodan teid kõiki homme näha,» ütles Coutinho.

Barcelona meeskonna peatreener Ernesto Valverde sõnul on Coutinho suurim eelis tema mitmekülgsus. «Ta lööb väravaid ning loob olukordi. Ta võib mängida nii keskväljal kui äärel. Soovin talle selles klubis palju edu,» sõnas Valverde.

Barcelona poolkaitsja Paulinho ei jõua aga koondisekaaslasega mängimist ära oodata. «Ta on imeline jalgpallur. Olen kindel, et ta aitab meil meie eesmärkideni jõuda. Loodan temaga nii kiiresti kui võimalik koos mängida.»

Barça fans - @Phil_Coutinho has something to say!

Find out more about #CoutinhoDay: https://t.co/344oHdw9AB pic.twitter.com/yEORWXMllE