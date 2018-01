Välisklubis üle aisa löönud Soome hokimees sattus «tulevase ämma» tõttu skandaali

Koistinen mängis HC Davosi ridades ja siirdus sealt 2015. aastal Langnau Tigersi meeskonda. Aastavahetusel teatas mees aga ootamatult, et lahkub «isiklikel põhjustel» klubist ning juba kaks päeva hiljem sõlmis ta lepingu Saksamaal DEL-liigas mängiva Ingosltadtiga. «Kõik oli hästi ja oleksime tahtnud, et ta meiega jääb. Tema lahkumine tuli väga ootamatult,» tõdes Tigersi spordidirektor Jörg Reber Blickile. Koistinen oli tõepoolest üks Tigersi paremaid mängijaid, hooajal 2017-18 jäi tema saldosse 30 kohtumisega 7 väravat ja 11 väravasöötu.

Sellele ei vaadanud mõistetavalt kuigi hea pilguga soomlase seaduslik abikaasa, kes võttis paari kaks last ja sõitis tagasi kodumaale. Jutud hokimehe kõrvalehüppest pääsesid liikvele aga üsna totral moel: nimelt tundis Koistineni uue kallima ema tütre hea partii üle nii suurt uhkust, et kiitis seda sõpradele-tuttavatelegi. Kuna aga Langnau on umbes 9000 elanikuga väikelinn, levisid jutud kiirelt...

Blicki teooriat näib kinnitavat see, et novembri keskel on Pirkanmaa ringkonnakohus võtnud menetlusse Koistineni avalduse, millega hokimees taotleb lahutust naisest, kellega ta on olnud abielus alates 2007. aastast. Koistinen ise ei soostunud väljaande väiteid kinnitama ega ka ümber lükkama.