Mõõnas Zidane: raskete aegadega tuleb leppida

«Panime kõigega veidi mööda. Alustasime hästi ja meil oli väravavõimalusi, aga teise poolaja esitus oli halvem kui esimesel kolmveerandtunnil. Teisel poolajal me ei mänginud ega suutnud olla ohtlikud,» sõnas Zidane ja lisas, et Real ei väärinud siiski kaotust. «Espanyolil oli vähe võimalusi. See kaotus teeb haiget ja on halb tulemus – mul on mängijatest kahju.»