Millised on Kalevi väljavaated jõuda Ühisliigas play-off'i?

Esiteks lühidalt nendest, kes on edasipääsu juba sisuliselt kindlustanud. Need on liiga viis suurklubi Kaasani Unics, Moskva CSKA, Krasnodari Lokomotiiv-Kuban, Peterburi Zeniit ja Moskva oblasti Himki. Üle ootuste hästi on tänavu esinenud ka Saraatovi Avtodor, kes paikneb 8 võidu ja 7 kaotusega Himki ees suisa viiendal kohal ja pääseb samuti ilmselt play-off'i.

Niisiis selgitavad kaks viimast kaheksa hulka pääsejat suure tõenäosusega tabeli seitse tagumist meeskonda ehk Astana (6-10), Permi Parma (5-10), Minski Tsmoki (5-11), Riia VEF (5-12), Nižni Novgorod (4-10), Kalev (5-13) ja Krasnojarski Jenissei (3-12).

Põhiturniiril peab iga meeskond 24 kohtumist. Kalevil on jäänud mängida kuus mängu, samal ajal kui näiteks Nižni Novgorodi ootab ees veel suisa kümme matši.

Allolevas nimekirjas on märgitud Kalevi ja tema lähikonkurentide allesjäänud mängud n-ö omasuguste meeskondadega. Sellesse nimekirja on lisatud ka kohtumised viiendal kohal paikneva Saraatoviga, kes on tasemelt jätkuvalt võrreldav pigem alumise poole klubidega. Tabelis nii kõrgele on nad kerkinud tänu sellele, et kaheksast tasavägisest punkt-punkti mängust on enda kasuks suudetud pöörata suisa seitse.

Järelejäänud mängud lähikonkurentidega:

7. Astana (6-10). 6 mängu lähikonkurentidega: Nižni Novgorod, Krasnojarsk, Perm, Riia, Saraatov ja Kalev.

8. Permi Parma (5-10). 5 mängu: Riia, Astana, Krasnojarsk, Nižni Novgorod ja Saraatov.

9. Minski Tsmoki (5-11). 5 mängu: Nižni Novgorod, Kalev, Astana, Krasnojarsk, Riia.

10. Riia (5-12). 5 mängu: Perm, Nižni Novgorod, Saraatov, Astana, Minsk.

11. Nižni Novgorod (4-10). 6 mängu: Astana, Minsk, Riia, Perm, Krasnojarsk, Saraatov.

12. Kalev (5-13). 3 mängu: Saraatov, Minsk, Astana.

13. Krasnojarsk (3-12). 4 mängu: Perm, Astana, Nižni Novgorod, Minsk.

Et Kalev paikneb tabelis alles eelviimasel kohal ja on pidanud kõigist oma lähikonkurentidest rohkem mänge, on meie edasipääsu esimeseks eelduseks võidud Saraatovi, Minski ja Astana üle. Ülejäänud kolm kohtumist peab Kalev Euroopa tippude hulka kuuluvate Moskva oblasti Himki, CSKA ja Zeniidiga.

Põhiturniiri lõpuni on jäänud veel sedavõrd palju mänge, et konkreetseid stsenaariume, kuidas Kalev ja tema vastased edasipääsu kindlustaksid, pole mõistlik tegema hakata. Mullu osales liigas esmakordselt 13 meeskonda ja play-off'i pääses viimasena Astana, kes kogus 9 võitu. Tänavune liigatabel on olnud mullusest küll tihedam ja tasavägisem, ent realistlike edasipääsuvõimaluste hellitamiseks tuleb Kalevil võita ilmselt kuuest allesjäänud mängust ikkagi vähemalt neli.