Kas Gerd Kanter pole tõesti isiksus?

Mõne nädala eest laekus Kuku raadio saate «Spordireporter» tegijatele põnev ja kompleksne küsimus: «Sooviksin teilt teada (mõeldes seejuures ennekõike Kimi Räikkösele), kuidas sportlasest saab isiksus. Kas on vajalik, et sportlased oleksid isiksused? Kes on sportlastest värvikamad isiksused, keda reporterid on kohanud ja kas Eesti spordis on mõni n-ö isiksus?»