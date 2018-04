Tagasihoidlik Latvala: Argentinas oleks hea punktiarvet kasvatada

«Argentina on koht, kus minevikus on olnud väga nauditavaid hetki, kaasaarvatud minu võit aastal 2014,» meenutas 33-aastane Latvala Toyota pressiteate vahendusel.

Soomlane selgitas, millised kiiruskatsed Argentina kruusarallil ees ootavad. «See on tõeliselt keeruline võistlus ja see pakub rahuldust, kui asjad sujuvad seal hästi. Seal on erinevad kiiruskatsed – reedel sõidame kiiretel ja kruusastel radadel, laupäeval mägistel teedel ning pühapäeval kuulus El Condor, mis taaskord on punktikatseks.»