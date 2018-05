Mainekas ralliajakirjanik avas Meeke'i vallandamise telgitaguseid

«Kris ja Paul on minu sõbrad. Mul on MM-sarjas väga palju tuttavaid ja kolleege, aga neid kahte julgen kutsuda oma sõpradeks ning mul on natuke raske olla täiesti objektiivne,» sõnas Clark, kuid katsus olukorrale lahendust leida.

Clarki sõnul on Meeke rallisõitja, kellel on tõsine rallikirg ning keda saaks võrrelda ka Colin McRaega. «Krisi kiiruses, tema andekuses ja võimetes ei saa kahelda, aga milles saab kahelda, on tema suhtumine. Olla meeskonnamängija. Kris Meeke on pädev kõiki rallisid võitma, aga ta võib ka nendel rallidel teelt välja sõita. Citroëni jaoks polnud see piisav.»

Clark ei usu, et otsuse eest oleks ainuvastutajaks Citroëni tiimipealik Pierre Budar. «See oli kindlasti ühine otsus, aga see tuli ilmselgelt kõrgemalt poolt. See tuli härra Tavareselt (Citroëni juht Carlos Tavares - toim) ja proua Jacksonilt (Citroën tegevjuht Linda Jackson - toim) Nemad on minu arvates relva laadinud, päästikule vajutanud ning Meeke’i meeskonnast välja tulistanud.»

Clarki arvates on Citroënil raske Meeke'ile head asendust tänavu leida, kui just Tavares pole istunud üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebiga maha ning teda veennud enne Kataloonia rallit MM-sarjaga taasliituma.