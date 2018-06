Video: Tänak meenutab, kuidas ta eelmisel aastal Sardiinias kärjääri esimese rallivõidu võttis

«See võit ei tulnud üldse lihtsalt. Me olime esimesel päeval liidritest maas, olime neljandad või viiendad. Vahe polnud liiga suur, aga me ei olnud otseselt võidu peale sõitmas,» rääkis Tänak WRC-le antud videointervjuus.

«Teisel päeval tuli meil õige sõidutunne ja võtsime liidritelt aega tagasi, laupäeva õhtul sõitsime kohati päris piiri peal. Õhtuks leidisme ennast turvaliselt 20. sekundiga esimeselt kohalt. See oli mõnus tunne, aga veel parem oli see sellepärast, et me pidime selle nimel kõvasti pingutama,» rääkis saarlane edukaks osutunud päevast.

«Pühapäeval sõitsime me esimesel katsel ühe mahapöörde otseks ja libisesime otse põõsasse, õnneks ei juhtunud midagi hullu. Pühapäev oli keeruline, avastasime, et meil on auto põhjas suur auk ja sealt tuli tolmu autosse sisse. Sardiinias on niigi ülimalt tolmune, nii et me pidime terve päev sõitma tolmu täis autoga. Mõnel hetkel oli meil autos tolmu rohkem kui väljas,» meenutas Tänak.

«Malcolm Wilson ütles, et ma ei tohiks võidu puhul katusele minna, sest katuse vahetus on suhteliselt kallis. Minu esimene eesmärk oli saada katusele ja see mõlki tallata, et ta peaks selle kindlasti välja vahetama. Me nautisime seda hetke täiega!» rääkis Tänak ralli viimasest päevast.