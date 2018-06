Statistikapomm: Saudi Araabia jaoks on mängus au, Egiptus ihkab lõpetada kurba seeriat

Ühtlasi tähendas Salah värav, et viimasel neljal MMil on alati klubihooaja Premier League’i parima väravalööjana lõpetanud mees jala valgeks saanud. Neli aastat tagasi lõi Luis Suarez MMil kaks, 2010 Didier Drogba ühe ja 2006 Thierry Henry kolm väravat. Ka 2001-2002 hooajal oli Inglismaa kõrgliiga parimaks väravakütis Henry, kuid mälestusväärsel MMil kaotas tiitlikaitsja Prantsusmaa esmalt alagrupis 0:1 Senegalile ja teises mängus Uruguaiga nägi Henry punast kaardi, mistõttu ta prantslaste jaoks viimaseks jäänud alagrupimatšis kaasa lüüa ei saanud.

Egiptuse jaoks on täna mängus au ja kurva seeria lõpetamine – MMidel pole võidetud veel ühtegi mängu kuuest katsest, millega jagatakse praegu kõigi aegade paremusjärjestuses Boliivia, El Salvadori ja Uus-Meremaaga teist kohta. Honduras on MMidel püsinud võiduta esimesed üheksa mängu.

Egiptus ja Saudi Araabia on varasemalt omavahel kohtunud kuuel korral. Neli korda on võitnud egiptlased, kord saudid ja korra on mängitud ka viiki. Väravate vahe on kohutavalt Egiptuse poole kaldu, aga seda väga lihtsal põhjusel – 1961. aastal kohtusid kaks koondist Pan-Araabia mängudel, kus egiptlastele kuulus masendav 13:0 võit. Väikese palsamina Saudi Araabia haaval olgu teadmine, et nende ainus võitki oli üpris muljetavaldav – 1999 maailmajagude karikaturniiril võideti 5:1. Viimane omavaheline kohtumine jääb aga aastasse 2007.