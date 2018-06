Saksamaa määras kahele ametnikule Rootsi mõnitamise eest karistuse

Antud intsident vihastas maailma jalgpalli juhtorganit FIFA-t, et valitsevad maailmameistrid niimoodi käitusid ning rootslastega peale sellist käitumist veel ka kähmlusesse sattusid. Sõltumata FIFA distsiplinaarkomisjoni otsusest, ei luba Saksamaa jalgpalliliit antud mehi enam väljakuäärde. Oma pressiteates andsid nad teada, et saavad aru, et antud käitumine oli ebasportlik ning asjad ei tohiks niimoodi käia.

Saksamaa jalgpalliliit ei ole kinnitanud, kas mehed on koondise mängudelt eemal turniiri lõpuni või ainult üheks mänguks. Kindel on see, et karistus Saksamaa koondisele järgneb ka FIFA-lt.