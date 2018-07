Kas Rally Estonial startimine võib saada Hayden Paddoni jaoks saatuslikuks?

Nimelt kirjutas üks Soomest pärit rallihuviline Twitteris Paddonile, et kas see on tema arust hea idee sõita enne Soome rallit kaasa Rally Estonia, mis tähendab seda, et Paddon eraldi Soome teedel enne MM-rallit testida ei saagi. Paddon on nii ainuke WRC sõitja, kes Soome pinnasel testida ei saa. Soome rallihuviline usub, et Rally Estonia eelistamine Soomes testimisele oli suur viga.