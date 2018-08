Grit Šadeiko: liigun samm-sammu haaval esikümne suunas

Grit Šadeiko hoidis avapäeva järel seitsmevõistluses 13. kohta, aga tõusis teise päevaga pügala võrra. «Selles mõttes oli nagu Ameerika mäed, nagu mitmevõistlus olema peabki. Esimene päev võttis nii paju rohkem välja ja teisel ei olnud enam kergust ja värskust,» võttis Šadeiko kaks võistluspäeva kokku. «Ma liigun samm-sammu haaval sinna 10 parema poole. Olen õnnelik, et sain lõpuni teha ja olen terve,» lisas mitmevõistleja.

«Ma olen sellises vanuse juba, et kui viiakse pärast eelmist ala kohe välja ja pean kohe esimese viske täishooga tegema, siis nii juhtub. Midagi hullu pole õlaga, aga jõudu ei saanud viskesse enam sisse panna,» sõnas sportlane odaviske järel. «Enne odaviset oli väike lootus, et tuleb seal hea tulemus, sest olen sel aastal hästi visanud. Kaugushüpet läksin tegema suhtumisega kas-kõik-või-mitte-midagi, läksin riskima ja mõtlesin, et kui saan täpselt pakule pihta, tuleb ka hea tulemus.»