PM Saksamaal. Tänak: meile sobiks, kui Ogier piiri peal sõidaks ja üle pingutaks

«Väga raske hommik on olnud. Hommikul oli raske head rütmi leida ja meil oli palju alajuhitavust. Sellega toime tulla ning samas kiire olla, oli suhteliselt kaelamurdev. Aga andsin endast parima ning see oli kindlasti suur töö, et tempot sõita,» sõnas Tänak.

«Korraldajad on pärast reccet rada muutnud, see natuke häiris küll. Midagi oli muudetud,» sõnas Järveoja.



Eestlaste edu Sebastien Ogier ja Julien Ingrassia ees on 14,1 sekundit. Ogier lubas, et pigistab õhtustel läbimistel endast ja masinast maksimumi. Tänak suhtus olukorda lõbusalt. «Meile sobiks, kui ta piiri peal sõidab ja sellest üle läheb! Meil tuleb igatahes kõva võitlus ja saab põnev olema!»