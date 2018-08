Valearvestus läks Ibrahimovicile maksma mitukümmend miljonit eurot

Kui vahel võib tunduda, et Zlatan Ibrahimovicil läheb korda kõik, mida ta elus ette võtab, siis tegelikkuses see siiski päras nii pole. Rootsi jalgpallitähe ambitsioonikas äri kukkus nii silmapaistvalt läbi, et tõi talle mitmekümne miljoni euro suuruse kahjumi.