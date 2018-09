Toyota ralliautot arendav Mäkinen: üritame masinat paremaks muuta

Kui varasemalt on Toyotal olnud kuumades tingimustes probleeme masina ülekuumenemisega, siis nüüdseks peaksid need probleemid lahendused leidnud olema. Toyota on asunud hoopis leidma uuendusi, mis muudaksid auto veelgi kiiremaks ja stabiilsemaks.

Meeskonna pealik Tommi Mäkinen lausus Autosport.com'ile, et meeskond on pühendunud masina erinevate detailide arendusele, et muuta ralliauto veelgi paremaks: «Me üritame testide käigus mõista meie auto teatud osade iseärasusi, et masinat kiiremaks muuta.»