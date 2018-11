Erika Kirpu sai tagasilöökidest jagu: õppisin, et kedagi teist peale iseenda usaldada ei saa

Erika ei mõista olukorda – on ta ju äsja võitnud medali ning tagatippu on ka alaliidu president oma kirjades talle väitnud, et naiskond enam pärast EMi ei muutu. Ent vehklemisliidu juhatus eelistab erakorraliselt naiskonnas näha EMi individuaalset medalikolmikut (Katrina Lehis, Kristina Kuusk, Julia Beljajeva), peatreener Kaido Kaaberma määrab neljandaks liikmeks kogenud Irina Embrichi ning EMil 14. koha saanud Kirpu jääb koju.