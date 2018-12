Jürgen Klopp taaskohtumisest Müncheni Bayerniga: ootan põnevusega

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp, kes juhendas aastaid Saksamaa Bundesligas mängivat Dortmundi Borussiat, ootab mänge endise liigarivaaliga põnevusega. «Keeruline. Hea loos. See oli juba varem selge, et meile tuleb keeruline vastane ja Bayern on ilmselgelt tippmeeskond,» olid Kloppi esimesed muljed pärast loosi.

«Tore on Saksamaale minna. Aga see on kõigest loos. Nüüd on meil selleks aega valmistuda, palju aega. Loodetavasti on meil siis kõik mängijad terved. See tuleb raske, aga huvitav lahing, mida ootan põnevusega,» lisas sakslasest juhendaja.