Naiste murdmasuusatamise valitseja Johaug loobus ootamatult Tour de Skist

Johaugi jaoks on olnud käimasolev hooaeg midagi tõeliselt uskumatut. Pärast dopingukaristuse kandist tagasi tippsporti naasnud Johaug on sel aastal startinud kuuel korral ja võtnud kuus võitu. MK-sarja tõeline domineerija otsustas aga üllatuslikult võtta nüüd kuu aja pikkuse pausi.

«Therese vajab nüüd natuke aega, et olla MMil heas hoos. Ta tundis, et ei ole hetkel enam parimas hoos ning väsimus hakkas kimbutama. Ma arvan, et see on tema poolt väga tark otsus võtta väike paus ning taastuda, et olla uuel aastal uuesti heas hoos,» rääkis Norra suusakoondise treener Vidar Lofshus Norra väljaandele VG.