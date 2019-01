Haiglast pääsenud Maradona tunneb end kaheksa aastat nooremana

Ehkki Maradonal on varemgi korduvalt tervisega probleeme olnud, siis vaigistas ta ise kohe pärast järjekordset uudist sellised jutud. «Ma sisenesin haiglasse 58-aastaselt ning väljusin 50-aastaselt,» teatas Maradona kohalikule Argentina raadiojaamale. Ühtlasi rõhutas mees, et on «täiesti terve» ning lisas: «S***pead on nagu sipelgad, neid leidub kõikjal.»