Jaak Mae: mõtteid on palju, vaatame, kuidas on rahaga

Otepääl toimub murdmaasuusatamise MK-etapp tänavu 15. korda, aga esimesest võistlusest möödub juba 20 aastat. «Küll aeg lendab,» nendib Mae, kes sai sel poolootamatult (vt lisalugu) Eestisse tulnud 1999. aasta etapil 25. koha. Eestlaste parimana oli Andrus Veerpalu toona 22. «Ise olin suusaradadel ja sportlane ehk selle loo sünni juures ise ei olnud. Ühel hetkel lihtsalt tuli see info ja kuna see oli keset hooaega, siis võtsin ühe võistluse korraga ja selle tööga, mis etapi korraldamisele eelnes, väga kokku ei puutunud,» meenutas Mae.

Nüüd võib Mae end rahulikult eksperdiks pidada: 2012–2017 sai ta ise korraldustöös kätt proovida ja pärast viimast MK-etappi asus ametisse Tehvandi spordikeskuse juhatuses. MK-etapp algas tema jaoks mõlemas ametis rohkem kui aasta enne stardipaugu kuulmist, aga edasi on need tööd olnud kui öö ja päev. «Kui kuupäevad on paigas, siis hakkad leidma meeskonda ja kindlasti just eelarve pool on see, mis tuleb väga pikalt läbi mõelda ja läbirääkimisi pidada. Sügisel, kolm-neli kuud varem, võtad valdkonnajuhid esimest korda kokku ja siis viimane kuu enne võistlust oli väga kiire,» räägib Mae korraldustööst.