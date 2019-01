Kalev/Cramo treenerid: see on vastuvõetamatu, meile tehti kõvasti liiga

«Ma arvan, et me tahtsime seda mängu võita. Meil oli hea mänguplaan ja pidasime sellest ka kinni. Meil oli Unicsi kõikidele käikudele vastus võtta ja põhimõtteliselt andsime endale võimaluse see mäng võita,» märkis Kairys. «Kahjuks tegime lõpus rumalaid vigu, sealhulgas ka meie kogenud mängijad, ning kaotasime distsipliini.»

13 sekundit enne lõpusireeni tegid kohtunikud pärast videokorduste vaatamist otsuse, et Chavaughn Lewis (Kalev/Cramo) lõi palli Anton Ponkrašovi (Kaasani Unics) käte vahelt üle küljejoone niimoodi, et viimasena puutus mänguvahendit Lewis. Kalev/Cramo oli sel ajal kahepunktilises kaotusseisus ja omas head võimalust mäng enda kasuks kallutada. Tõsi, see võimalus avanes ka hoolimata kohtunike eksimusest, kuid Martin Dorbeku kaugvise viimasel sekundil ei tabanud.

Kalev/Cramo treenerid ja mängijad vaatasid kõnealuse intsidendi üle pärast mängu hotellis, aga et ametlikku protesti saab anda vaid vahetult pärast kohtumise lõppu, siis Eesti meistermeeskond seda ei teinud, sest oldi veendunud, et kohtunikud käitusid korrektselt. Siiski pöördub Kalev/Cramo selgituse saamiseks VTB Ühisliiga poole.

«Ma nägin (kordusest) selgelt, et pall läks Ponkrašovist välja. Ma ei tea, miks nad (kohtunikud) sellise otsuse tegid. Kui ma praegu seda videot vaatan, siis see oleks pidanud meie pall olema. See on vastuvõetamatu! Me ootasime ja isegi väärisime võimalust see mäng võita. Tahame selgitust!» kommenteeris pettunud Kairys.

Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok lisas: «Meile tehti päris kõvasti liiga ja kahjuks ei olnud see esimene kord. Kindlasti pöördume selgituse saamiseks liiga poole. Paneb imestama, kuidas kohtunikud videot vaadates seda ei näinud … ma ei usu, et nendel olid teistsugused korduspildid.