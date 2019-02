Otsepilt: kas Juventus naaseb Sassuolo vastu võitude teele?

Et Sassuolo pole mingi lükata-tõmmata meeskond näitab ka nende koht liigatabelis – kenasti keskel ehk 11. kohal. Vahed on aga väikesed ja Juventuse šokeerimise korral võidakse kerkida kahe pügala võrra. Et hooaja lõpuni on koos tänasega veel 16 mängu, võivad Sassuolo mehed hea õnne korral unistada ka eurosarjakohast.