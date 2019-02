Raske võidu saanud Kontaveit: pidin väga palju vaeva nägema

«Ma olen väga õnnelik, et suutsin niivõrd raskest matšist võitjana väljuda,» tunnistas Kontaveit, kes pidi sarnaselt teistele mängijatele rinda pistma keeruliste tuuleoludega. «Ma pidin võidu jaoks väga palju vaeva nägema, kuid olen väga õnnelik, et jõudsin teise ringi,» rääkis 22-aastane eestlanna, keda ootab teises ringis ees kohtumine endise maailma esireketi, otse 16 parema sekka pääsenud sakslanna Angelique Kerberiga (WTA 6.).

«Muidugi on ta väga hea mängija, kuid oleme temaga varem kohtunud ning olen saanud tema vastu hästi hakkama. Lähen väljakule ning püüan endast parima anda,» vaatas Kontaveit vastu eelseisvale mängule.

Mida aga suutis Kontaveit tänasest vastasest paremini teha, et lõpuks tuulistes oludes oma paremuse maksma pani? «Ma arvan, et suutsin hästi servida ning tundsin, et esimese servi tabavusprotsent oli üsna suur,» ütles 79 protsenti pallidest sisse löönud eestlanna. Samuti tõi ta ühe võidu võtmena välja agressiivuse.