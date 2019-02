Töötuks jäänud WRC sõitja: Rootsi ralli tegi mulle väga haiget

«Kerime aega 12 kuud edasi. Ma seisin mudas ning vaatasin, kuidas poodiumitseremooniat minu silme ees läbi viikase. See tegi väga haiget. See oli minu esimene WRC etapi külastus sel hooajal ning mõru pill, mida alla neelata. Teisalt, tunnen, et minu silmad säravad rohkem kui eales varem. On aeg end tagasi tippu murda,» jätkas Breen.