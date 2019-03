Maailma ühe parema ralli suunas püüdleva Rally Estonia meeskonnaga liitus nimekas tegija

Peter Enckell, Rally Estonia rahvusvaheliste suhete juht: «Viis aastat WRC Promoter turundusjuhina on andnud mulle võimaluse näha seestpoolt, kuidas toimib WRC-sari ja sarja korraldav organisatsioon. Täpsemalt töötasin koos WRC-sarja partneritega ja olin kontaktiks meediakanalitele rallidel, kus ma ka esmakordselt kohtusin Rally Estonia meeskonna liikmetega. Peale esimest Rally Estonia tutvustust promootorile kutsuti mind Eestisse ja ma armusin koheselt selle väikese riigi avatud meeltega inimestesse ja sellesse energiasse, millega Rally Estonia meeskond oma eesmärke siin püüdis. Mulle imponeerib nende suhtumine, et miski pole võimatu, kuigi mõnda aega tagasi polnud WRC-sarja etapi Eestisse toomine eriti reaalne. See suhtumine aga viis selleni, et tänavu toimub Eestis esimene WRC ametlik promotsiooniralli, mis on mitme osapoole suure töö tulemus,» rääkis ta.

«Kui ma eelmise aasta lõpus otsustasin edasi liikuda iseendale tööandjana, siis ei pidanud ma pikalt mõtlema, kui sain pakkumise Shell Helix Rally Estonia meeskonnalt. On väga hea meel olla selle tugeva tiimi liige ja et saan anda midagi Eestile, mis on minu jaoks olulisel kohal. Olen kindel, et suudan tuua meeskonda lisaväärtust, seda just rahvusvahelises mõõtmes, arvestades oma senist tööd. Olen üle maailma erinevatel rallidel kogunud palju ideid, millest osa tahan kindlasti Rally Estonial rakendada. Kindlasti aitab minu varasem töö WRC Promoter juures meil küsida vajalikke küsimusi otse ja õigetelt inimestelt,» lisab Enckell.

Shell Helix Rally Estonia ühe korraldusmeeskonna liikme Tarmo Hõbe sõnul on Peter Enckelli liitumine meeskonnaga väga oluline.

«Korraldades Eestis 2019. aastal esmakordselt ametlikku WRC egiidi all toimuvat maailmatasemel autospordisündmust on strateegiliselt oluline lisaks juba tänasele väga tugevale valdavalt Eesti inimestest koosnevale meeskonnale kaasata ka rahvusvahelise haarde ja suure kogemusega spetsialiste. Suur rõõm, et meie meeskonnaga on liitunud WRC-sarja endine turundusdirektor Peter Enckell, kelle näol on tegemist vaieldamatult ühe parima valdkonna spetsialistiga ning kes tunneb kõiki autoralli maailma telgitaguseid peenusteni ning omab väga häid suhteid ja kontakte. Rally Estonia meeskonnas täidab Peter rahvusvaheliste suhte rolli ning tagab, et suhtlus WRC promootoriga, tehasemeeskondadega, tippsõitjatega, rahvusvaheliste toetajate ja partneritega, meediaesindajate ja kõigi teistega sujuks tõrgeteta ning kõigil osapooltel õnnestuks koostööst võtta maksimum,» sõnas Hõbe.

«Peter toob meeskonda juurde professionaalsust ja palju kogemusi. Tehes kogu meeskonnaga igal tasandil asju maksimaaalelt hästi, saame tagada, et juuli keskel toimub Eestis väga kvaliteetne ja kõrgel tasemel autospordisündmus maailma tippude osavõtul. Peteri näol on tänaseks tegemist lisaks väga suure Eesti patrioodiga, kes igal võimalusel tutvustab kogu maaailmas Eesti riiki ja inimesi ainult väga hea sõnaga,» lisas Hõbe.