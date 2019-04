Itaalia meedia: Ronaldo võib Juventusest lahkuda oodatust varem

Juventuse poolehoidjad ei ole just kõige õnnelikumad pealkirjade üle, mida Itaalia meedias toodetakse. Näiteks kirjutas La Repubblica, et Ronaldo ei ole kindlasti lepingu lõpuni Juventuses. Ronaldo leping kehtib 2022. aasta juunini.

Lisaks kirjutas ka La Gazzetta dello Sport, et Ronaldo ning Juventuse suhe pole just kiita. Peamiselt seetõttu, et Ronaldo soovib suvel saada enda ümber mängima mitmeid uusi mehi. Samas Juventus klubina kulutada ei sooviks, vaid pigem ootab, et Ronaldo suudaks ise rohkem mänge ära otsustada.