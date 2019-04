Suur tunnustus: Kalev/Cramo peatreener kandideerib VTB Ühisliigas aasta treeneri tiitlile

«Kalev kasutas hästi ära nii VTB Ühisliiga tähtede mängu nädalavahetuse kui ka koondisemängude tõttu tekkinud pausi – viimasest kaheksast kohtumisest on eestlaste klubi võitnud kuus ning temast on saanud liiga üks ohtlikumaid meeskondi. Donaldas Kairys teab, kuidas tuua mängijate tugevused kõige paremini esile,» jätkas VTB Ühisliiga koduleht. «Arnett Moultrie pole mitte ainult ohtlik kaugelt, vaid suudab uskumatult efektiivselt tegutseda ka korvi all. Kogenud Branko Mirkovic on meeskonna üks põhilisi sütitajaid ning Wroten lisab pingilt sekkudes plahvatuslikkust.»