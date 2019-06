Rahulolematu Neuville: ma ei tunne end autos mugavalt

Belglase hädad said alguse juba reedel. «Reede oli väga raske ja suur pettumus meie jaoks. Tegin mõned vead ja kaotasime seetõttu aega. Aga see on osa mängust,» kommenteeris Neuville WRC+ Live otseülekande vahendusel.

Laupäev on Neuville’i jaoks kulgenud samuti üpris keeruliselt. Kiirust eriti pole, ent seitsmes koht on praegu turvaline: tagant pole kedagi ohustamas, aga kuuendal kohal kihutav Meeke on ligi minuti kaugusel. «Ma ei tunne ennast autos mugavalt. Ja rehvivalik polnud ka parim. Peame hakkama saama, positsiooni hoidma ja lootma, et ees midagi juhtub,» kommenteeris Neuville.