Suurejooneline triatlonivõistlus sai oma lõpplahenduse

IRONMANi sarja Eesti võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson: «Tänane osalejaterekord on suur rõõm ja tõestus tõusvast ja tugevast triatlonikultuurist Eestis. Tore on see, et pealtvaatajaid said võistlust nautida imelise ilmaga. Võistlejate jaoks raskendas palav ilm jooksudistantsi läbimist.»