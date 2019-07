Super! Eestlanna saavutas jõutõstmise MKl kolmanda koha

Kuni 72-kiloste neidude kolmevõistluses sai Veelmaa (Sisekaitseakadeemia) tulemuseks 427,5 kilo ning see andis talle kolmanda koha. Esimeseks tuli Alice Francis-Freeman (Glasgow Ülikool) 455 kiloga ja teise koha saavutas Viktoria Barduskaja (Valgevene Põllumajandusakadeemia) 447,5 kiloga.

Veelmaa pidi tunnistama väga tugevate konkurentide paremust ning sellest annab aimu see, et kahe esimese neiu tulemused on seni kõigi kategooriate parimad võistlejakaalu ja tulemuse suhte arvestuses.