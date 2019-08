Toyota rallitiimi boss Mäkinen: Sordo on meie nimekirjas väga kõrgel

Mäkinen rääkis Hispaania väljaandele Marca antud usutluses, et Toyota rallitiim on Sordost väga huvitatud, kuid täpsemad otsused tehakse pärast Saksamaa rallit. «Ma olen Sordost väga huvitatud. Võin kinnitada, et ta on meie nimekirjas väga kõrgel. Tegu on äärmiselt toreda inimesega, kes on ka väga stabiilne. Pärast Saksamaa rallit analüüsime täpsemalt, millise suuna plaanime võtta.»