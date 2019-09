Balti liigas alustavad neli Eesti klubi

«Kolmapäevane võit Kehra üle süstis kindlasti meeskonda positiivsust, ehkki mängupilt on kaugel ideaalsest. Samas on õnneks meeleolu meeskonnas hea ja töine ning kõik mõistavad, et asjad veel ei toimi nii kui peaks. ZTR ja Tenax on kahtlemata tugevad vastased, kuid loodame ikka mõned punktid koju jätta,» sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.