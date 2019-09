PM Dohas. Poolfinaalis hooaja tippmargi jooksnud: võitlesin iga sajandiku nimel

Pärast eeljooksu arvas Mägi, et finaali pääsemiseks tuleb teha elu jooks. See polnud just elu jooks, aga hooaja tippmarki on jälle parandatud. Mägi sai poolfinaalis kirja 48,93. Seekord oli ka õnn eestlase poolel: Mägi pääses finaali, kuna jooksu temast eespool lõpetanud Kyron McMaster diskvalifitseeriti. «Õnne peab olema. Või siis reeglitepäraselt jooksma,» muigas Mägi.

«Mul ei ole pikka aega nii head enesetunnet olnud,» ütles Mägi teist päeva järjest. «Elu jooks, elu enesetunne... Ma ei oska öelda. Ma võitlesin iga sajandiku nimel. Jooksu ajal andis natuke tunda, et hooaja esimesest poolest ei ole 48 sekundi keskele või 48 sekundi lõppu jooksu all. Võib-olla puudus enesekindlus, aga nüüd on see jooks kirjas. See teeb julgemaks ja enesekindlamaks.»

Jooksust rääkides lisas Mägi, et pole tagakurvi sisenemise kiirusega rahul. «On mõned elemendid, mida oleksin tahtnud hooaja esimesel poolel lihvida, aga hooaja esimene pool oli, nagu oli.»

Finaal joostakse esmaspäeval. Eeldused, et Mägi parandab ka seal hooaja tippmarki, on olemas. «Peab olema! Tõkkejooks on ala, kus atmosfäär annab suurtel võistlustel juurde. Sellised olukorrad mulle meeldivad. Tuleb võidelda iga sajandiku nimel, tuleb lihtsalt joosta!»