PM Walesis. M-Sporti tiimipealik: Rally Estonia ei olnud Evansi vigastuse põhjustajaks

«Neile, kes seadsid Rally Estonia kahtluse alla ütlesin kohe, et Elfyni vigastus ei olnud seotud selle võistlusega. Rally Estonia ei olnud Evansi vigastuse põhjustajaks. Me ei näe seda üldse nii. Selline õnnetus oleks võinud juhtuda ükskõik, millisel rallil või hüppel – kasvõi Soome ralli testil. See on kahjuks osa rallist,» ütles Millener Walesi ralli eel Postimehele.