Neuville'i vastuoluline sõnum: peame lootma Toyota lagunemisele

Tänaku edu MM-sarjas on Sebastien Ogier’ ees 28 ning Neuville’i ees 41 punkti. Toyota on Tänaku juhtimisel olnud sel hooajal selgelt kiireim auto, kuid üksjagu on ette tulnud ka tehnilisi probleeme. Belgia rallimehe Neuville’i sõnul ongi tema ainus variant tiitlit võita siis, kui Toyota viimasel kahel etapil koost laguneb.