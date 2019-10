Belgia edukas ratastoolisportlane suri eutanaasia läbi

Eutanaasia on Belgias lubatus ning tegelikult allkirjastas Vervoort sellekohase dokumendi juba 2008. aastal. Pärast Rio olümpiat andis Vervoort mõista, et kasutab peagi enda õigust eutanaasiaks. «See annab võimaluse puhata. Küll ma tean, kui minu aeg on käes. Mul on vajalikud paberid olemas.»