Toto Wolff: rassismist tekkinud armid teevad Hamiltoni tugevamaks

«Lewis oli noorena ainuke mustanahaline valgete laste seas ning tean, et teda kiusati ringrajal rassistlikult päris palju,» alustas 47-aastane Wolff. «Kui sa oled sellisel momendil kõigest 8-aastane, jätab see sinusse valusad jäljed, mis ei kao kunagi.»

«Hamiltoni raske lapsepõlv muutis ta tugevaks isiksuseks. Tänaseks on temast kasvanud hea mees, kuid armid on siiski alles. Rassismi eiramine ning selle ületamine ei ole ainuke motivaator, mis teda nii kaugele on kandnud - see on tõestus ellujäämisest,» lisas austerlane tunnustavalt.