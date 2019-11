266 päeva olümpiani. Video: Magnus Kirdi eesmärk on taastuda vigastusest

«Olen taastusraviga tegelenud, sest kaks nädalat tagasi oli operatsioon, mis kulges lootuspäraselt,» sõnas MMilt hõbemedali võitnud odamees. «Igapäevaselt teen harjutusi, mis võimaldavad kätt rohkem liigutada ja treenida. Sellises rütmis me hooaja poole liigumegi.»

Tõrvas sündinud Kirt käis täna Eesti Olümpiakomitees jutuajamisel, kus arutleti 29-aastase atleedi tuleviku üle. On selge, et vestluse põhifookus oli järgmise aasta olümpial. «Mida parem plaan, seda edukam on lõppresultaat. Oleme treeneritetiimiga kindlasti väga põhjalikult ja üksikasjalikult läbi mõelnud edaspidised tegemised,» jätkas eestlane analüüsimist. «Esialgu keskendume taastusravile ning siis hakkame valmistuma uueks hooajaks.»