Eesti suusahüppajatel hooajaks sihid selged

Martti Nõmme pole varem ühekski hooajaks nii valmistunud, kui sel suvel, sest teeb tööd mitmel kohal ja spordile pühendumine on seetõttu kannatanud. «Arvan, et olen siiski saanud piisavalt treenida, et konkurentsis püsida ja hüpete poolt areneda. Muudatus elustiilis on loonud hea tasakaalu spordi ja muu elu vahel ning tunnen hüppamisest tegelikult rohkem rõõmu,» ütles 26-aastane Nõmme.