Panathinaikose omanik möllab taas: mängijatel pole mune, et vabandada!

Tänavust hooaega on Euroliigas alustatud küllalt korralikult, kuid tõrge tekkis Kreeka karikasarjas, mille veerandfinaalis jäädi 79:81 alla Patrase Promitheasele.

Giannakopoulos marssis esmaspäeval sisse meeskonna treeningule ja pidas karmi kõne. Portaali sdna.gr teatel öelnud ta mängijatele: «Mind ärritab kõige rohkem, et teil pole mune, vabandamaks fännide ja klubi ees. Kaotasite meeskonnale, kelle hooaja eelarve on teie tossude hinnast väiksem. Niisugune kaotus on klubile suur häbi, peate mõistma, millises tiimis mängite!»