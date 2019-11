Ohtlik suusamääre põhjustas Soome hooldemehe surma?

Euroopa Liit valmistab ette seadusi, mis keelaksid teatud liiki flouri sisaldavate määrete kasutamise ja müügi Liidu piirides, sest flouriühendite kahjulikkus inimorganismile on teada juba pikka aega.

Ikola rääkis, et suurem osa varalahkunud Lahtela sugulastest ja sõpradest usub, et mehe surma kopsuvähki põhjustasid just flourimäärded.