Eesti Antidopingu juhatuse liige: meiega pole keegi ühendust võtnud

«Mina pole ametlikke dokumente näinud, meiega pole keegi ühendust võtnud. Ma lugesin meediast, et uurimine käib,» lausus Vallimäe telefonitsi Postimehele, lisades, et Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) soovis Seefeldis lahvatanud dopinguskandaaliga ühele poole saada enne hooaja algust.

Praeguse seisuga on Eesti Antidopingul mustvalgel kirjas eestlastele määratud ajutised võistluskeelud, kuid ei midagi enamat. «FIS määras karistused talle teadaolevate faktide alusel, kuid lõpliku otsuse langetab CAS (Rahvusvaheline Spordikohus – toim),» sõnas Vallimäe.

«Kui FISi uurijad käisid Eestis, siis nad andsid mõista, et soovivad novembris, enne hooaja algust karistused määrata. FISil on meie suhtes hoiak, et langetab otsuseid üle meie pea. Usalduskrediiti ei olnud, kuigi andsime kõik, mis teadsime,» jätkas Vallimäe.