Martin Järveoja: kui istud autosse ja jälle oksendad, siis mõtled, kas mulle on seda vaja

«Kui Karliga (Karl Kruudaga – toim) alustasime, olid kõige hullemad asfaldirallid. Need olid kõva kannatamine. Tihti ärkasin hommikul üles ja teadsin juba ette, et just raja kirjutamise ajal – mitte võistluskatsete ajal, sest siis on adrenaliin üleval – võin oksendada kaks, kolm, isegi neli korda.

Kui istud autosse ja jälle tekib iiveldustunne, jälle oksendad, siis mõtled, kas mulle on seda vaja, kas see on asi, millega tahan elus tegeleda. Aga see läheb üle. Inimene on võimeline kohanema, harjuma,» kommenteeris Järveoja.