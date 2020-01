M-Spordi pealik: meil on kõik võimalused etapivõidu saavutamiseks

Kolme sõitja – Esapekka Lappi (28), Teemu Sunineni (25), Gus Greensmithi (23) – keskmine vanus on 25 eluaastat. Lisaks on M-Spordi mehaanikute keskmine vanus vaid 30 ja meeskonda ohjab 35-aastane Millener.

Möödunud hooajal ei saanud M-Sport ühtegi etapivõitu. Aeg on vigade paranduseks. «Meie meeskonnas on palju potentsiaali ja meie eesmärk on heidelda tipptasemel. Peamine eesmärk on etapivõit ja ma arvan, et meil on kõik võimalused selle saavutamiseks,» lausus Millener meeskonna pressiteate vahendusel.