Ott Tänak toetub Montes «vana kala» abile

«Monte on aasta üks keerulisemaid rallisid. Kuna see on hooaja esimene ralli, siis seal on keeruline rütmi leida. Samas võib-olla teeb see isegi uue auto õppimise lihtsamaks, sest olud on alati keerulised. Tegu pole ralliga, kus sõidetakse maksimumiga, vaid ralliga, kus üritatakse strateegiliselt teha õigeid otsuseid,» rääkis Tänak Betsafe’ile.

Montes on rallimeestel võimalik kasutada eessõitjaid. Alates eelmise aasta Korsika rallist on seda tööd Tänaku heaks teinud Markko Märtin, kuid nüüd on väljakutsete rohke roll taas Martin Kanguri kanda. «See on ralli, kuhu keegi ei taha seda tööd tegema tulla. Vastutus on seal suur ja see pole ka kõige lihtsam ja lahedam töö. Kuna Martin Kangur on seal aastaid käinud ja on juba vana kala, siis ta tuleb sel aastal ka,» rääkis Tänak.