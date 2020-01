Seitse matšpalli päästnud Federer teenis uskumatu võidu: peaksin praegu Šveitsis suusatama

«Jah, see oli tenniseime,» tunnistas Federer. «Tuleb välja, et suutsin seitse matšpalli päästa. Sellisest seisust tavaliselt mänge ei võideta.»

Federer ütles, et vajas meditsiinipausi, sest tundis kubeme piirkonnas pinget. «Kui sul on probleem, pead sa teadma, kui kaugele sa sellega minna saad. Mulle ei meeldi väljakule treenerit kutsuda, see on märk nõrkusest ja ma ei taha seda näidata. Mul oli õnne, et ta ei suutnud mängu ära lõpetada,» ütles Federer.